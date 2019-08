Calciomercato Atalanta: si pensa a Sabaly per la fascia

Dopo essere stato vicinissimo dal Napoli nel 2018, ora Sabaly può sbarcare in Serie A per vestire la maglia nerazzurra

Youssouf Sabaly è stato per l’intera estate scorsa un vero e proprio tormentone per i tifosi del Napoli che sono stati vicinissimi ad accoglierlo nel capoluogo campano. Ora il terzino senegalese potrebbe sbarcare in Italia, ma all’Atalanta.

Causa problemi al ginocchio, Sabaly non superò le visite mediche con il Napoli, ragion per cui gli azzurri decisero di puntare su altri elementi. Ora c’è lui nella lista di Gasperini, deciso a portare in nerazzurro un altro esterno prima della dine del calciomercato estivo. visti anche l’infortunio di Castagne e la partenza di Reca.