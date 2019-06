Calciomercato Atalanta, quanti gioiellini in vetrina: il futuro di Colpani

Calciomercato Atalanta, quanti gioiellini in vetrina per i bergamaschi: il futuro di Colpani è in prestito per crescere

Come ogni anno, il vivaio dell’Atalanta sforna futuri professionisti in quantità. E a maggior ragione in questa stagione, con la Primavera orobica che ha centrato il tricolore a 21 anni di distanza dall’ultima volta.

Per uno di questi gioiellini nerazzurri, il fuoriquota Colpani, il futuro allora è adesso in prestito per completare il processo di maturazione. Reduce dall’esperienza la Mondiale Under 20, il mediano classe ’99 è destinato a lasciare la Primavera per limiti d’età e al contempo non è ancora pronto per essere inserito stabilmente in prima squadra. Per questo la Dea cerca una destinazione ideale per la sua crescita: l’accordo per un prestito al Pescara, in questo senso, sembra ormai vicino.