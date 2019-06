Calciomercato Atalanta: tutto fatto per Muriel, i dettagli

L’Atalanta ha chiuso per il primo colpo del suo calciomercato: Luis Muriel diventerà un nuovo giocatore nerazzurro

L’Atalanta batte un colpo: tutto fatto per Luis Muriel. Come spiega Gianluca Di Marzio, gli orobici hanno chiuso con il Siviglia per l’acquisto del colombiano che si trasferirà a Bergamo a titolo definitivo.

Emergono anche le prime cifre dell’affare: si tratta di una spesa di 18 milioni (15 più di tre bonus) da versare al Siviglia mentre per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione.