Calciomercato Atalanta, un giovane in prestito al Trapani

Calciomercato Atalanta, un giovane centrocampista in prestito al Trapani per fare esperienza in Serie B

Esperienza in Serie B per il giovane Andrea Colpani. Il centrocampista centrale classe 1999, infatti, vestirà la maglia del Trapani neopromosso in prestito per una stagione.

Queste le prime dichiarazioni dell’ex Primavera, rilasciate al sito ufficiale del Trapani: «Per me è la prima esperienza con i grandi, ma sono sicuro che a Trapani mi troverò bene. Spero di fare bene e di trovare spazio. Certamente mi impegnerò al massimo per dare il mio contributo alla squadra, sia in campo sia durante gli allenamenti».