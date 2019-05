Il Barcellona è pronto a chiudere per tre colpi di primo piano: in uscita però ci saranno Coutinho e Rakitic

Il Barcellona sta mettendo in atto una vera e propria rivoluzione. Dopo aver chiuso per l’arrivo di Frenkie De Jong, i catalani vogliono assicurarsi il suo compagno di nazionale De Ligt e, soprattuto, Antoine Griezmann. Questi tre acquisti però costerebbero al Barcellona circa 290 milioni di euro e dunque costringeranno anche i blaugrana a fare cassa.

In lista di partenza c’è sicuramente Coutinho: l’ex Liverpool ha molto deluso e davanti a un’offerta da almeno 100 milioni di euro il Barcellona lo cederebbe senza troppi problemi. A centrocampo è Ivan Rakitic a non essere più considerato incedibile. In questo caso la valutazione del croato, che piace molto all’Inter, si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Per tre big che entrano almeno due usciranno e faranno gola a moltissime squadre.