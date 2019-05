Leroy Sané è il grande obiettivo di mercato del Bayern. Rummenigge esce allo scoperto: «Ci proviamo, lo volevamo già tre anni fa»

Il Bayern vuole rivoluzionarsi in estate. Via Robben e Ribery, dentro forze fresche tra cui Leroy Sanè. Il gioiello tedesco è stato individuato dai bavaresi come il grande obiettivo per il calciomercato e si parla di un’offerta da 80 milioni presentata al City.

Karl-Heinz Rummenigge parlando ad un evento della Bild ha confermato l’interesse per Sané: «Noi ci proveremo, ma non posso garantire che ce la faremo. Avevamo già pensato a lui quando era allo Schalke 04, all’epoca però avevamo ancora Ribery e Robben che erano al top e non potevamo garantirgli una maglia da titolare»