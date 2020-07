Dopo aver conquistato aritmeticamente la promozione in Serie A, il Benevento sogna e vuole allestire una grande rosa

Dopo aver conquistato la promozione il Benevento inizia a pensare al mercato e a mantenere la categoria. La rosa che sarà allestita comprenderà grandi nomi dotati di esperienza e classe.

Tra questi potrebbe farne parte anche Graziano Pellè. Attualmente l’attaccante gioca al SD Luneng in Cina. La trattativa però non è facile. Come riporta Itasportpress sebbene il contratto del giocatore sia in scadenza il prossimo 31 dicembre, c’è il nodo ingaggio da risolvere. Naturalmente la squadra del Presidente Vigorito non può proporre al centravanti le stesse cifre percepite in Cina, ma gli stimoli che può trasmettere la Serie A potrebbero fare la differenza davanti ad un’offerta economica molto meno stimolante.