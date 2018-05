Raffaele Robustelli, colpo in prospettiva per il Benevento – ESCLUSIVA

Al lavoro per allestire una squadra che lotti fin da subito per il ritorno in Serie A, il Benevento piazza il colpo Raffaele Robustelli: il classe 2004 arriva dall’Agrese

E’ durata appena un anno la favola Benevento, giunto in Serie A dodici mesi fa e subito retrocesso nonostante una seconda parte di stagione di buon livello. La dirigenza è già al lavoro per allestire una squadra competitiva fin da subito per la promozione, con un occhio di riguardo per il settore giovanile. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, è fatta per l’arrivo di Raffaele Robustelli.

Protagonista di un percorso di crescita di altissimo livello con l’Agrese, società di proprietà Alfonso Romano, Robustelli ha attirato l’interesse di numerosi club di Serie A e B ma le Streghe sono riuscite a battere la concorrenza: accordo raggiunto, operazione condotta dalla Ro. An. Football Management di Pasquale De Rosa e Gianluca Anatriello. Centrocampista classe 2004, il gioiellino campano è ritenuto uno dei profili più interessanti in circolazione: grandissimo affare in prospettiva per il Benevento.