Calciomercato Bologna, due big mettono gli occhi su Lucumí

Jhon Lucumí è finito nel mirino di due top club. Il Bologna fissa il prezzo del difensore, squadre avvisate

Il calciomercato del Bologna si infiamma. Oltre ai soliti noti richiesti da ogni dove, dalla Colombia spunta un’indiscrezione che vede Jhon Lucumí nel mirino di Manchester United e Atletico Madrid.

Thiago Motta ha risollevato il giocatore dopo l’infortunio e ora è diventato merce pregiata in ottica mercato. I Colchoneros vogliono sostituire all’altezza Hermoso mentre i Red Devils hanno in mente un restyling difensivo. Vedremo cosa accadrà, ma il Bologna ha fissato il prezzo a 20 milioni. In attesa di una Copa America che potrebbe far aumentare la valutazione.