Calciomercato Bologna: bloccato Arnautovic. La strategia

Il Bologna non molla la presa su Marko Arnautovic: l’attaccante è al momento bloccato dallo Shanghai. Gli aggiornamenti

Il Bologna non molla la presa su Marko Arnautovic, al momento bloccato dallo Shanghai. Il club cinese non ha ancora acconsentito alla cessione dell’attaccante austriaco, per il quale chiede almeno 5 milioni di euro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la società emiliana ha deciso di attendere tutto il mese di agosto pur di strappare Arnautovic allo Shanghai alle proprie condizioni, forti della volontà del calciatore di vestire rossoblù.