Calciomercato Bologna, il colpo in difesa è STELLARE: si tratta un SUPER TOP per sostituire Calafiori

I Il Bologna fa le cose in grande e per sostituire Riccardo Calafiori, sempre più vicino all’Arsenal, sta trattando un big

Se anni fa avessimo accostato Varane al Como e Hummels al Bologna probabilmente ci avreste preso per pazzi. Nel 2024 però tutto questo è realtà: i felsinei starebbe valutando proprio il difensore del Borussia Dortmund.

Naturalmente si tratta di un pista sondata per capirne la fattibilità, nessuna trattativa in corso, ma si sta lavorando per l’ingaggio. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nodo principale è l’ingaggio dato che la richiesta è di 3 milioni a stagione per due anni.