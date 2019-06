Calciomercato Bologna: dal Belgio arrivano Denswil e Tomiyasu

Sabatini chiude per due centrali: Denswil arriva per 6 milioni dal Bruges, per il giapponese del Sint-Truiden battuta la Lazio

Il Bologna è alla ricerca di una prima punta. Destro rimane in Emilia su precisa richiesta di Mihajlovic ma Sabatini non molla la pista Inglese. Il preferito resta Kouamé: la distanza col Genoa è di 3 milioni. Sempre nel reparto offensivo, gli emiliani hanno ceduto Avenatti allo Standard Liegi.

Intanto doppio colpo per la difesa: come informa La Gazzetta dello Sport, arriva a titolo definitivo il difensore Denswil per poco più di 6 milioni. Il centrale olandese classe ‘93, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, arriva dal Bruges, dove ha giocato 44 partite. Fatta anche per il giapponese Tomiyasu (Sint-Truiden, affare da 7 milioni) su cui si era inserita la Lazio. Il ventenne, difensore centrale e all’occorrenza mediano, ha appena terminato la Coppa America con il Giappone.