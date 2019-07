Calciomercato Bologna, Denswil: domani visite mediche per il belga

Calciomercato Bologna, Denswil: oramai è fatta. Domani il belga arriverà in città, e sosterrà le visite mediche di rito

Bologna scatenato in ambito calciomercato. Dopo l’arrivo ufficiale di Schouten, il club felsineo domani attende in città Stefano Denswil, difensore belga classe 1993.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore ex PSV domani atterrerà a Bologna e sosterrà le visite mediche di rito. Passi in avanti anche per il giapponese Tomiyasu, sempre più vicino a vestire il rossoblu. Grandi investimenti da parte di Saputo.