Calciomercato, Bologna e Torino al tavolo per Simone Edera: la situazione

Calciomercato Bologna, Mihajlovic vuole puntare ancora su Edera. Il Bologna pronto a parlare con il Torino: la situazione

Il Bologna lavora per la conferma di Simone Edera. L’esterno offensivo di proprietà del Torino è stato in prestito secco ai felsinei nella seconda parte di questo campionato. Edera non troverebbe spazio nel 3-5-2 di Walter Mazzarri e secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Mihajlovic vuole puntare su di lui.

Il Bologna vorrebbe trattare solo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre il Torino preferirebbe l’opzione del prestito secco. Alla finestra, rimangono le due neo-promesse Lecce e Brescia.