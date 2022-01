Bologna, fatta per Aebischer: visite e firma in mattinata

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista questa mattina è arrivato a Bologna: Aebischer pronto per la firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù

Il Bologna chiude per un colpo in entrata. Serviva un centrocampista e ha preso Aebischer dallo Young Boys. Il giocatore era finito anche nel mirino del Cagliari.

Il centrocampista svizzero è arrivato in mattinata per le visite e la firma sul contratto che lo legherà agli emiliani fino a giugno in prestito con diritto di riscatto. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.