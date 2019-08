Calciomercato Bologna: fatta per la cessione di Donsah al Cercle Brugge

Godfred Donsah è pronto a volare in Belgio per iniziare la sua nuova avventura con il Cercle Brugge

Il Bologna realizza una cessione. Fatta per il passaggio di Godfred Donsah al Cercle Brugge. Il centrocampista arriva dal Bologna in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro.

Come informa Gianluca Di Marzio, operazione praticamente conclusa, in serata infatti il giocatore partirà per il Belgio dove l’attende il suo agente Silvio Pagliari che, nella giornata di ieri, ha trovato l’accordo con il club belga. Domani visite mediche e firme.