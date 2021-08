Calciomercato Bologna, Medel medita sul suo futuro

Calciomercato Bologna, Gary Medel può partire. Il cileno ha offerte da diversi club esteri e sta riflettendo sulle sue prossime mosse

Tra Gary Medel e il Bologna sembra ormai finita. Come riferito dal Corriere dello Sport, il centrocampista cileno potrebbe lasciare l’Italia nei prossimi giorni per far ritorno in Sudamerica, più precisamente in Argentina (Boca Juniors) o Cile (Universidad Catolica, squadra di cui è tifoso).

Queste sono però solamente due possibiltà, perchè l’ex Inter sta riflettendo molto sul da farsi. Lo tentano anche dalla Spagna e l’idea di restare nel competitivo calcio europeo lo stuzzica.