Il Bologna fa rotta su Ogbonna: l’ex Juve torna in Serie A?

Non solo Soriano e Sansone, il Bologna è scatenato sul calciomercato: Angelo Ogbonna potrebbe far ritorno presto in Serie A

E’ scattato il via alla sessione invernale del calciomercato 2019 e il Bologna è pronto a suonare i primi squilli ufficiali con Sansone e Soriano. Ma la notizia del giorno è che la formazione allenato da Filippo Inzaghi sia molto interessata al ritorno in Italia di Angelo Ogbonna, ex difensore della Juventus e del Torino. Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. In attesa di riversare le proprie risorse su un difensore, intanto, oggi sarà probabilmente il giorno delle ufficialità per le prime due grandi operazioni di mercato del club felsineo. Vale a dire Nicola Sansone e Roberto Soriano, entrambi di proprietà del Villareal, ma quest’ultimo in prestito al Torino.

Servono rinforzi importanti per dare il turbo alla stagione del Bologna, reduce da un girone di andata piuttosto deludente nonostante l’ottima prestazione al San Paolo di Napoli in cui però non ha raccolto punti. In attesa di Soriano e Sansone, che permetteranno a Inzaghi di poter contare su due titolari a centrocampo e in attacco, presto gli sforzi della società si concentreranno sulla difesa. Piace e non poco Ogbonna, obiettivo principale per il reparto difensivo e che potrebbe fare ritorno in Italia dopo la lunga parentesi al West Ham. Le alternative sono rappresentate da Ceccherini della Fiorentina e Zukanovic dal Genoa.