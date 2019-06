Calciomercato Bologna, Pulgar resta e rinnova: ma ad una condizione

Il centrocampista del Bologna, Erick Pulgar, potrebbe restare e rinnovare con i felsinei: ma ad una condizione

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fa il punto sulla situazione del Bologna per quanto riguarda il calciomercato.

Diversi sono i nomi accostati alla società rossoblù e diversi sono quelli che potrebbero restare per la prossima stagione. Tra questi c’è senza dubbio Erick Pulgar. Il centrocampista ha una clausola rescissoria appetibile pari a 12 milioni. Tuttavia, in caso di permanenza di Mihajlovic, l’allenatore gli chiederà di non muoversi e di riformulare il contratto.