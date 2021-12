Calciomercato Bologna, rinforzi in attacco: si pensa a Kouame

Calciomercato Bologna: i rossoblù pensano ai rinforzi in attacco e avrebbero messo nel mirino Christian Kouame

Il Bologna è a caccia di rinforzi in attacco e i riflettori della dirigenza sarebbero puntati su una vecchia conoscenza della Serie A. Come riportato da La Nazione, infatti, i rossoblù avrebbero messo nel mirino Christian Kouame che in estate ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi all’Anderlecht.

Mihajlovic aveva già chiesto in estate l’ivoriano e adesso starebbe spingendo nuovamente per averlo a gennaio.