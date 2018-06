Inglese, sondaggio del Bologna: la richiesta del Napoli

Calciomercato Bologna, spunta l’idea Roberto Inglese per l’attacco rossoblu: il Napoli chiede 20 milioni di euro per l’ex Chievo

Il Bologna ripartirà da Pippo Inzaghi e la dirigenza è al lavoro per consegnare rinforzi di spessore al nuovo tecnico. Il modulo di gioco sarà il classico 3-5-2 e il direttore sportivo Riccardo Bigon sta monitorando diversi profili per il reparto avanzato, a caccia di un ariete che garantisca gol. Come sottolinea Il Resto del Carlino, circola il nome di Roberto Inglese…

Bloccato nell’estate 2017 per 10 milioni di euro, il classe 1991 di Lucera ha raccolto 12 reti con la maglia del Chievo Verona ma il suo futuro potrebbe non essere a Napoli. Come sottolineato dal quotidiano emiliano, la dirigenza partenopea chiede 20 milioni di euro per l’ex Carpi: cifra fuori budget per i rossoblu, che continuano a scandagliare il mercato…