Calciomercato Bologna, fatta per Santiago Castro del Velez

Inizia a muoversi anche il calciomercato del Bologna. Il club rossoblù ha infatti raggiunto l’intesa con il Velez per Santiago Castro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante argentino firmerà un contratto di 5 anni con la società emiliana. Il giocatore però si trova attualmente in Venezuela per disputare il Preolimpico con la nazionale Under 23 dell’Argentina. Finiti gli impegni con la nazionale, dunque, Santiago Castro potrà finalmente abbracciare Thiago Motta.