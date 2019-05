Calciomercato Bologna, Saputo ora fa sul serio: 31 milioni per tre colpi

Calciomercato Bologna, il presidente Joey Saputo ora fa sul serio: già investiti 31 milioni per arrivare ai primi tre colpi

Dalle parole ai fatti. E allora, il presidente Joey Saputo, si è subito messo al lavoro per provare a convincere Mihajlovic a restare sulla panchina dei rossoblù. Investendo sul mercato per confermare i principali tasselli della rosa, forse poi non tanto a caso gli elementi prediletti dal tecnico serbo.

Dopo aver trovato un accordo con il Villarreal per il riscatto di Sansone e Soriano per complessivi 15 milioni, infatti, la dirigenza del Bologna si è assicurata per la prossima stagione anche Orsolini. Con ogni probabilità la vera miccia, agli ordini di Mihajlovic, ad aver innescato la rimonta nel girone di ritorno. Il riscatto dell’esterno d’attacco – al saldo di nuovi scenari futuri – è costato 16 milioni in favore della Juve. Un investimento per chiarire tutte le ambizioni future dei rossoblù.