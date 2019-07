Calciomercato Bologna: sirene spagnole per Pulgar, la situazione

Il Bologna vuole tenersi stretto Erick Pulgar ma il centrocampista cileno piace parecchio sia in Italia che all’estero

Mihajlovic l’ha detto chiaro e tondo ai suoi uomini mercato: Erick Pulgar non si muove da Bologna. Il centrocampista cileno è considerato fondamentale per lo scacchiere del tecnico serbo che non vuole vederlo partire.

Il rischio, comunque, c’è. La colpa va addossata a quella clausola rescissoria da 15 milioni che stuzzica molti club. Dei club che si sono fatti avanti nessuno interessa al centrocampista felsineo ma i problemi maggiori potrebbero arrivare dall’estero. Come riporta il Corriere dello Sport, il Siviglia, infatti, è fortemente interessato a Pulgar e potrebbe avanzare nei prossimi giorni un’offerta concreta.