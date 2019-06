Calciomercato Bologna, i rinforzi per Mihajlovic: tutti gli obiettivi

Calciomercato Bologna, Mihajlovic vuole garanzia: la dirigenza dei felsinei pronta ad intervenire sul mercato. Tutte le manovre del club

Il Bologna conferma Mihajlovic e parte forte sul calciomercato. L’allenatore serbo vuole garanzie per tentare il salto di qualità concordato con Saputo. Secondo la ricostruzione di Gazzetta dello Sport, i felsinei vorrebbero rinforzare la difesa e l’attacco.

Nel mirino, Tomiyasu, giapponese classe 1998, del Sint-Truiden nel campionato belga. Ma non è l’unico nome nel taccuino della dirigenza emiliana. Piace anche Zapata del Milan e Gerson della Roma per rinforzare la trequarti. E mentre si lavora al rinnovo di Orsolini, si segue Galch del San Lorenzo per l’attacco e si valuta il rinnovo per un altro anno a Rodrigo Palacio.