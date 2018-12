Bordin riparte dallo Sheriff Tiraspol: è ufficiale

Dopo l’esperienza all’Hellas Verona da vice di Mandorlini, Roberto Bordin riparte dalla Moldavia: è ufficialmente il nuovo allenatore dello Sheriff Tiraspol

Esperienza all’estero per Roberto Bordin. Reduce dalle esperienze al Cluj ed all’Hellas Verona da mister in seconda di Andrea Mandorlini, il classe 1965 riparte dalla Moldavia: è ufficialmente il nuovo allenatore dello Sheriff Tiraspol.

AVVENTURA IN MOLDAVIA – Attualmente al primo posto del campionato moldavo, lo Sheriff decide di ripartire da un tecnico nostrano. L’ex centrocampista da calciatore ha vestito le maglie di Atalanta e Napoli ed ora è pronto a vivere un’esperienza da protagonista in un campionato europeo in esponenziale crescita.