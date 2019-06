Calciomercato Brescia, c’è un nome nuovo per l’attacco

Per rinforzare il reparto offensivo le Rondinelle stanno pensando a un attaccante della Sampdoria. Le ultime

Il Brescia avrebbe messo gli occhi addosso a un giovane di talento, già nel giro dell’Under 21. Arriva dal vivaio dell’Inter, di proprietà della Sampdoria, 22 anni, attaccante classe 1997 reduce da una stagione in prestito al Padova in B chiusa con 8 reti e tre assist in 35 presenze in Serie B.

Si chiama Federico Bonazzoli e vale già poco meno di due milioni di euro. Una punta centrale che potrebbe fare al caso di Corini, ma sul ragazzo c’è anche il Pescara. Si tratterebbe – nel caso -di un ritorno visto che Bonazzoli ha già vestito la maglia delle Rondinelle nel 2016-17, segnando 2 reti in 25 partite.