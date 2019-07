Calciomercato Brescia: ecco chi è Chancellor, il gigante venezuelano

Il terzo colpo estivo di questo mercato è Jhon Chancellor, gigante venezuelano di 1.98 classe ‘92. Ecco chi è il nuovo difensore del Brescia

Un gigante per la difesa del Brescia. Jhon Chancellor si presenta dall’alto del suo metro e 98 centimetri, fortemente voluto da Cellino, rimasto stregato dalle sue prestazioni in Copa America. Il terzo acquisto estivo è un venezuelano classe ‘92. Imbattibile sulle palle inattive, ha iniziato nel Mineros, poi al Deportivo Lara. Nel 2016 esperienza in Ecuador poi l’Anzhi in Russia e infine l’Al Ahli a parametro zero.

Sbarcato a Malpensa, giusto il tempo della firma e delle visite mediche prima di raggiungere i compagni a Darfo e mettersi a disposizione di Corini.