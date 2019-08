Calciomercato Brescia, ecco cosa manca per l’ufficialità di Magnani

Il difensore ha già raggiunto il Brescia in ritiro e si è allenato agli ordini di Corini. Ecco cosa manca per l’ufficialità

Dopo Zmrhal, il prossimo colpo del Brescia molto probabilmente sarà Giangiacomo Magnani. Il difensore, in arrivo dal Sassuolo, ha già raggiunto i nuovi compagni a Seefeld e si è allenato agli ordini di Eugenio Corini.

Lunedì ha svolto l’intera seduta pomeridiana insieme alle squadra, per l’ufficialità è questione di ore: a breve arriverà l’annuncio della società di Cellino a sigillare il trasferimento. Ma il mercato delle Rondinelle non si ferma, e si valutano altri nomi per il reparto difensivo: Cellino è pronto ad affondare per Ceccherini.