Calciomercato Brescia, ecco il primo colpo per la A

Trattativa in dirittura d’arrivo per un difensore del Sassuolo. È il primo rinforzo per la Serie A targata Corini

Il mercato del Brescia entra nel vivo con il primo rinforzo per la nuova stagione. Accelerazione decisiva di Cellino che nelle ultime ore sta chiudendo con il Sassuolo per il difensore Edoardo Goldaniga.

È il primo tassello per la prossima avventura in A targata Corini, dopo la conferma ufficiale dei compagni di reparto Mateju e Gastaldello. Lo scorso anno Goldaniga ha giocato in prestito a Frosinone (29 presenze e una rete), ora è pronto a rilanciarsi a Brescia.