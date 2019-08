Calciomercato Brescia, Flamengo in pole per Balotelli ma Cellino…

Oggi giornata decisiva per la trattativa Balotelli-Flamengo, il Brescia è in pressing e Cellino ci crede. Le ultime

Il Flamengo rimane in pole, ma aumentano in maniera esponenziale le possibilità di Balotelli al Brescia, dopo l’offerta importante formalizzata all’attaccante da Cellino. Oggi Mino Raiola incontrerà gli emissari del club brasiliano, il vice presidente del club carioca Marcos Braz spinge per una chiusura rapida, ma Cellino si è inserito con prepotenza.

Il Flamengo fino a qualche giorno fa era in cima alle preferenze di Balotelli che al momento peró starebbe valutando con molta attenzione l’offerta del Brescia. Se in giornata non dovesse arrivare la chiusura col Flamengo Cellino avrebbe via libera e la possibilità di un ulteriore rilancio.