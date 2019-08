Calciomercato Brescia, in attacco Falcinelli più di Balotelli

Cellino aspetta il momento giusto per piazzare un colpo in attacco. Balotelli divide, Falcinelli è una certezza

Manca il colpo ad effetto, l’attaccante che trascina i tifosi nella lista dei nuovi acquisti del Brescia. Cellino lo sa e aspetta il momento opportuno per piazzare il colpo. I profili valutati sono tanti, da quelli con più esperienza in A a chi invece ha ancora tutto da dimostrare, se il nome di Balotelli divide e non convince pienamente la curva Falcinelli mette tutti d’accordo.

Costo non eccessivo e fuori dai progetti del nuovo Bologna: Diego Falcinelli potrebbe fare veramente al caso di un Brescia pronto a piazzare un’offerta, senza fretta, sullo sfondo rimane Stepinski.