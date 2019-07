Calciomercato Brescia, non solo Chancellor per la difesa

La priorità è rinforzare la difesa, Chancellor da solo non basta. Cellino sta lavorando su altri profili: ecco i nomi

Cellino continua a lavorare per rinforzare la difesa, Chancellor è un buon colpo ma il Brescia sta valutando anche altri profili che potrebbero raggiungere presto Corini a Darfo. C’è sempre il classe ’92 Ceccherini in cima alle preferenza delle Rondinelle, attualmente in tournée con la Fiorentina.

Un altro nome che piace è quello del difensore serbo Slobodan Rajkovic ma la concorrenza è spietata. L’ex Chelsea secondo Sky Sport infatti è nel mirino di Trabzonspor e più di una squadra di Premier, il Brescia è in attesa di piazzare l’affondo decisivo.