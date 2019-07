Calciomercato Brescia, per la difesa si pensa ad un ex Palermo: occhi puntati su un difensore con varie esperienze in Serie A

Il Brescia nutre grandi aspettative per il prossimo campionato di Serie A. Obiettivo numero uno trattenere i gioiellini Tonali e Morosini, ma si guarda anche ai nuovi arrivi, soprattutto per la difesa.

In difesa le Rondinelle, come riportato da La Gazzetta dello Sport, starebbero pensando a Edoardo Goldaniga, centrale classe 1993 in forza al Sassuolo, con un passato al Palermo.