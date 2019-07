Calciomercato Brescia, quante richieste per Dall’Oglio!

Il centrocampista classe ‘91 ha calamitato le attenzioni di diversi club italiani ed esteri. Ecco le squadre interessate

Le logiche di bilancio prevarranno su quelle di campo? Perché Corini farebbe carte false per trattenere Dall’Oglio, mentre Cellino sta valutando seriamente le offerte ricevute nelle ultime settimane, e sono parecchie. Per il centrocampista che si è messo in luce a Brescia si sono mossi parecchi club.

Una vera e propria asta di mercato, simile a quella che potrebbe coinvolgere un altro collega di reparto: Tonali. Per Jacopo Dall’Oglio secondo TMW al momento si sono mosse Chievo Verona, Spezia, Livorno, Cremonese e Ascoli oltre all’Apoel Nicosia.