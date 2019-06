Calciomercato Brescia, ripartire da Tonali e cercare rinforzi: tutti gli obiettivi

Calciomercato Brescia, Cellino blocca Tonali e dichiara la necessità di intervenire sul mercato. Tutti gli obiettivi

Il Brescia riparte da Corini per affrontare la Serie A. L’obiettivo è trattenere Tonali che piace tanto ma che il presidente Cellino ha dichiarato incedibile: «Offerte di Tonali? Abbiamo bisogno di giocatori, non di venderli. Anche se dovesse arrivare un’offerta folle».

Le Rondinelle cercheranno di rinforzare la squadra in attacco dove i nomi che circolano in questi giorni sono tanti: da Caputo a Sau. Alcuni media locali fanno i nomi di Zapata e Abate per la difesa. Nel frattempo si è decisa la location per il ritiro: si svolgerà a Darfo Boario Terme dal 14 al 28 luglio.