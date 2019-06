Calciomercato Brescia: tutti i nomi per l’attacco di Corini

Il Brescia inizia a muoversi sul mercato e vuole rinforzare principalmente il reparto avanzato di Corini: i nomi

Finora il Brescia si è mosso soltanto fra i pali, ingaggiando Jesse Joronen. Il presidente Cellino, però, predica calma: «Ma non c’è fretta. Pochi acquisti mirati, rosa rinforzata ma non rivoluzionata». Così sarà. Dopo aver respinto in lungo e in largo i corteggiamenti del Paris Saint Germain per Tonali, le Rondinelle si concentreranno a rinforzare il reparto avanzato.

Come informa la Gazzetta dello Sport, un pallino del presidente è Alberto Cerri, centravanti del ’96 in forza al Cagliari . Le vie del mercato sono infinite, anche se il Cagliari in Cerri crede e ci ha speso 10 milioni di euro. Cellino vorrebbe un giovane forte su cui investire: piacciono l’Under 21 Cutrone (Milan), gli U20 Pinamonti (Inter) e Scamacca (Sassuolo).