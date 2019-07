Calciomercato Brescia, ufficializzato il classe 1999 Simone Ferrari. Primo contratto da professionista fino al 2024

Simone Ferrari è ufficialmente un giocatore del Brescia Calcio. Il centrale, ormai ex Asd Adrense 1909, è stato recuperato per le sue ottime prestazioni in Serie D. Infatti il giovane bresciano è cresciuto nelle giovanili del club lombardo ed è evidente l’intenzione della società di valorizzare i giovani talenti del territorio.

Per il classe 1999 quello di oggi sarà il primo contratto da calciatore professionista. Sono state 32 le sue presenze in Serie D e 2812 i minuti giocati. Tre, invece, sono state le reti segnate.