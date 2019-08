Calciomercato Cagliari: finalizzate due operazioni in uscita, i dettagli

Il Cagliari ha chiuso per due operazioni in uscita: Diego Farias andrà al Lecce mentre Santiago Colombatto all’Entella

Non solo acquisti. Il Cagliari lavora anche per sfoltire la rosa di Maran e in questi minuti ha chiuso una doppia operazione in uscita. Come riporta Gianluca Di Marzio, Diego Farias sta per lasciare il club rossoblù, direzione Lecce, con la formula del prestito (a 1,5 milioni) con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 5 milioni.

L’altra operazione riguarda Santiago Colombatto, che invece, andrà in prestito alla Virtus Entella. Entrambe le operazioni sono in chiusura.