Calciomercato Cagliari: Joao Pedro ai saluti, 4 squadre su di lui

Joao Pedro potrebbe lasciare Cagliari: sul trequartista brasiliano ci sarebbero almeno 4 squadre pronte ad accaparrarselo

Joao Pedro potrebbe seriamente lasciare Cagliari. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il fantasista brasiliano è in cerca di una nuova avventura professionale e su di lui ci sono ben quattro squadre di Serie A: Torino, Lazio, Genoa e Atalanta.

Joao Pedro ha passato cinque lunghe stagioni Sardegna e ora sembrerebbe alla ricerca di nuovi stimoli. Oltre a questo si aggiunge anche la richiesta di adeguamento contrattuale presentata dal suo agente nei giorni scorsi ha agitato le acque in società. Ecco perché un’offerta importante sarebbe presa seriamente in considerazione, anche se il Cagliari non ha alcuna intenzione di fare sconti: per Joao Pedro servono ameno sette milioni di euro.