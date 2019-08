Calciomercato Cagliari, obiettivo Defrel: doppia operazione con la Roma

Calciomercato Cagliari, Defrel è un obiettivo concreto: nella proposta alla Roma potrebbe rientrare anche un portiere

Gregoire Defrel è uno degli attaccanti più ambiti di questo calciomercato. Il francese non rientra nei piani di Fonseca e molte sono le squadre interessate a lui: Sampdoria, Sassuolo e il Cagliari.

I sardi avevano mostrato interesse già ad inizio mercato per Defrel. Ora il Cagliari fa sul serio: secondo Sky Sport i sardi potrebbero presentare una doppia offerta alla Roma, sia per l’attaccante che per il portiere Olsen.