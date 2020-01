Calciomercato Cagliari, per Cerri proposte da Italia e Turchia

Calciomercato Cagliari, Cerri piace in Italia e non soltanto: per l’attaccante ex Juventus una proposta anche dal Besiktas

Il Cagliari vaglia le opportunità del mercato di gennaio. In entrata come in uscita, dato che uno dei nomi più gettonati nelle ultime settimane è quello di Alberto Cerri.

L’attaccante dei sardi, secondo quanto riferito da Sky Sport, sarebbe infatti finito nel mirino dei turchi del Besiktas. Che, dunque, se la dovrebbero vedere con la concorrenza della Spal, che negli ultimi giorni aveva preso informazioni con il club rossoblù.