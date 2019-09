Calciomercato Cagliari: si lavora allo scambio Goldaniga-Romagna

Il Cagliari sta lavorando con il Sassuolo per lo scambio Goldaniga-Romagna: filtra ottimismo tra le parti

Dopo gli zero punti conquistati in due partite, il Cagliari si tuffa sul mercato e proverà a chiudere un colpo in queste ultime ore.

I sardi cercano un rinforzo in difesa e l’ultima idea è Edoardo Goldaniga del Sassuolo: il centrale neroverde è finito nel mirino dei rossoblù, che hanno proceduto con i primi contatti per chiedere informazioni riguardo al giocatore. Come riporta Gianluca Di Marzio, la novità consiste nel tentativo di proporre uno scambio inserendo Filippo Romagna, centrale classe 1997.