Calciomercato Chievo, i clivensi hanno un giovane attaccante nel mirino: scambio in vista con la Samp

Sono tante le cessioni in vista per il Chievo, cessioni in alcuni casi inevitabili dopo la retrocessione in Serie B. Ma il club clivense, in attesa di delineare il futuro per quanto riguarda figure-chiave come l’allenatore ed il direttore sportivo, guarda anche ai movimenti in entrata. Per costruire una rosa all’altezza in vista di un campionato da protagonisti in cadetteria.

In questo senso, il primo nome è quello di Federico Bonazzoli per rinforzare un reparto d’attacco che con ogni probabilità sarà orfano di Stepinski. L’attaccante, nell’ultima stagione a Padova ma di proprietà della Samp, potrebbe essere inserito in uno scambio tra i due club. Sono diversi i profili clivensi che interessano ad Osti, con Depaoli in particolare ormai ad un passo dal trasferimento.