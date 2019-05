Calciomercato Chievo, anche Depaoli verso l’addio: resterà in Serie A

Calciomercato Chievo, anche Depaoli verso l’addio ai colori clivensi: il terzino dovrebbe restare in Serie A

Il Chievo saluta la Serie A – lo ha fatto ormai da diverse settimane, in realtà -, ma il destino non toccherà all’intera rosa dei clivensi. Sono diversi, infatti, i giovani gialloblù con richieste da altri club della massima categoria. Come Stepinski, su cui è forte l’interesse del Brescia. Ma non soltanto.

La Samp, infatti, è tornata alla carica per Fabio Depaoli. Il terzino era stato trattato dal ds blucerchiato Osti già a gennaio, ma Campedelli aveva fatto le barricate nella speranza di poter ancora centrare la salvezza. Obiettivo sfumato, motivo per cui il ritorno di fiamma potrebbe questa volta sortire esito positivo. Nella giornata di ieri le due società si sono viste a pranzo, sul menù il futuro di Depaoli.