Calciomercato Chievo, tre pedine ad un passo dall’addio

Calciomercato Chievo, dopo la retrocessione in Serie B sono tante le pedine in uscita: in tre ad un passo dall’addio

Il Chievo è retrocesso, si svuotano gli armadietti. Perché sono tanti in casa clivense i profili da Serie A, profili per cui sono pronte ad essere recapitate offerte che i gialloblù non potranno proprio rifiutare. A partire da quella della Sampdoria per Depaoli, che già a gennaio era stato valutato circa 6 milioni di euro: per una cifra simile, si chiuderà a breve.

Ma non finisce qui. Perché anche Barba e Stepinski sono nel mirino dei club di Serie A. Il difensore piace in particolare al Bologna. Per l’attaccante, invece, è forte l’interesse del Parma, che già a gennaio aveva provato un analogo approccio.