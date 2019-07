Calciomercato Chievo, nuovo obiettivo per l’attacco: ecco di chi si tratta

Calciomercato Chievo, nuovo obiettivo per l’attacco: ecco chi è il centravanti finito nel mirino dei gialloblu

Il Chievo sta cercando di allestire una squadra per tentare l’immediata risalita in Serie A. I gialloblu stanno lavorando ad alcuni colpi di mercato, per regalare a mister Marcolini una rosa all’altezza.

Secondo quanto riportato da L’Arena, il Chievo avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Perugia Han Kwang Song. Il centravanti coreano ha disputato la scorsa stagione di Serie B proprio con la maglia degli umbri.