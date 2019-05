Calciomercato Chievo, Semper in attesa del riscatto: ecco la situazione

Calciomercato Chievo, la situazione del portiere Adrian Semper: può essere riscattato dalla Dinamo Zagabria

Dopo aver trascorso il resto della stagione all’ombra di Stefano Sorrentino, nelle ultime cinque giornate di campionato Adrian Semper ha difeso i pali del Chievo. Confermando le buone indiscrezioni sul suo conto, dato che dal suo arrivo a Verona la scorsa estate non aveva ancora avuto modo di esibirle.

In prestito dalla Dinamo Zagabria, l’estremo difensore classe 1998 può ora essere riscattato dai clivensi. Un’operazione di mercato che – con ogni probabilità – verrà condotta in porto dalla dirigenza del Chievo. Per poi decidere se affidare a lui la porta nella prossima stagione o se cedere alle lusinghe di più d’un club che ha già messo gli occhi su du lui.