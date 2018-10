Si accende il mercato dei giovani: ecco la top10 degli Under21 più cari della Serie A

Gennaio si avvicina e in Italia si accende il mercato dei giovani: ecco la top10 degli Under21 più cari di tutta la Serie A

La sosta del campionato, unita ad una sessione di gennaio sempre più imminente, apre scenari attuali e futuri in tema di mercato. Gli occhi delle big sono sempre rivolti ai possibili affari invernali a parametro zero, ma anche ai prospetti più interessanti della Serie A. A quei giovani talenti, insomma, riguardo i quali la tempestività può rappresentare l’arma decisiva per sbaragliare la concorrenza e strappare un buon prezzo.

In questo senso, cifre per nulla contenute esaltano l’avvio di stagione dei migliori Under 21 del campionato nostrano. Almeno secondo le valutazioni dell’autorevole transfermarkt.com. Che issa al primo posto di questa speciale graduatoria Federico Chiesa, il cui cartellino nelle mani della Fiorentina ha già assunto un valore di circa 50 milioni di euro. Seguono le manone rossonere di Donnarumma, valutate 40, a completare l’ipotetico podio il compagno di squadra Kessié a quota 35.

A completare la top10, ai piedi del podio, il cagliaritano Barella (circa 30 milioni) ed il romanista Under (27), seguiti dal viola Milenkovic e dall’interista Lautaro Martinez (appaiati a 25). Ultimano la graduatoria un altro rossonero come Cutrone (23), lo juventino Bentancur (20) ed il napoletano Diawara (18).