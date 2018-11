Cragno smentisce le voci che lo voglio all’Inter: «Sto benissimo al Cagliari, non ho proposte concrete da nessuna società»

Alesso Cragno, è stato più volte accostato all’Inter ma intervistato dal Corriere dello Sport smentisce le voci di mercato e anzi conferma di trovarsi benissimo al Cagliari e di non avere proposte concrete da altri club: «Io sto benissimo qui. I sogni sono belli ma non hanno molto senso se non sono accompagnati da qualcosa di concreto».

Cragno continua poi rispondendo alle critiche mosse suo posto da titolare fisso: «Sono consapevole che nell’ambiente si dica che non sono abbastanza alto per fare il portiere. Ma alla traversa ci arrivo saltando. E se la palla arriva oltre la traversa non è gol, quindi di problemi non ce ne sono. Inoltre da quando ero piccolo tutti gli allenatori hanno capito che non avevo piedi d’oro, quindi non avevo altra alternativa che giocare in porta».

Il portiere si sofferma poi sugli obbiettivi del Cagliari per la stagione: «Dobbiamo toglierci molte soddisfazioni e dobbiamo assolutamente creare un’identità di gioco che renda orgogliosi tutti i tifosi. Ma prima di tutto dobbiamo concentrarci sulla salvezza, senza ripetere gli errori dell’anno scorso».